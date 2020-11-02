Музыкант умер во время выступления в Москве

Москве на 25-м году жизни скончался гитарист Михаил Корнышев. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По данным газеты, Корнышев упал в обморок во время выступления группы losdate, которое проходило 1 ноября на Яузе в Слободском переулке.

Спасти его не удалось. «МК» утверждает, что музыкант скончался на месте. Были ли у Корнышева проблемы со здоровьем, не уточняется.

Как сообщал «Рамблер», в конце августа в Санкт-Петербурге в день своего 17-летия скончался начинающий рок-музыкант. Его тело дома нашли родители.