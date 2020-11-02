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Музыкант умер во время выступления в Москве

Мария Иванова
1 час назад
В Москве на 25-м году жизни скончался гитарист Михаил Корнышев. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Музыкант умер во время выступления в Москве
Фото: ВКонтактеВКонтакте
По данным газеты, Корнышев упал в обморок во время выступления группы losdate, которое проходило 1 ноября на Яузе в Слободском переулке.
Спасти его не удалось. «МК» утверждает, что музыкант скончался на месте. Были ли у Корнышева проблемы со здоровьем, не уточняется.
Как сообщал «Рамблер», в конце августа в Санкт-Петербурге в день своего 17-летия скончался начинающий рок-музыкант. Его тело дома нашли родители.
СМИ писали, что его смерть могла быть связана с наркотиками: в его комнате полицейские нашли предметы, используемые для употребления наркотиков.
Происшествия,Московский комсомолец,Москва,
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