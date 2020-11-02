«Остались кости»: дети два года жили рядом с трупом матери

В американском Нэшвилле, штат Теннесси полицейские обнаружили скончавшуюся 56-летнюю местную жительницу Ларонду Джолли, рядом с телом которой около двух лет жили четверо ее детей. 21 октября правоохранители пришли к женщине, чтобы вручить уведомление о выселении, однако увидели лишь ее практически разложившееся тело. Дети скончавшейся утверждают, что оно лежит на кровати около двух лет - сейчас родственники и полиция пытаются понять, почему они так долго скрывали смерть матери.

Американская полиция расследует смерть 56-летней жительницы Нэшвилла, штат Теннесси, Ларонды Джолли, с разлагающимся телом которой около двух лет прожили ее дети, сообщает телеканал WSMV со ссылкой на Управление шерифа округа Дейвидсон.

О кончине американки стало известно после того, как 21 октября к ней в квартиру пришли местные правоохранители — они хотели вручить женщине уведомление о выселении за просроченные арендные платежи. Но в итоге полицейские увидели лишь труп, лежащий на кровати.

«Не осталось ничего, кроме костей, это был просто скелет. Она была на кровати, сверху на нее навалили одежду, и дети остались в квартире со своей разлагающейся матерью», — рассказал брат скончавшейся Энтони Джолли порталу News2.ru.

По его словам, в квартире с женщиной проживали четверо ее детей — все они имеют инвалидность из-за умственной отсталости. Старшему из них 30 лет, трем другим — около 20, отметил родственник. Двое из них — близнецы.

По словам Джолли, одна из племянниц сказала ему, что Ларонда умерла в 2017 году, однако в полиции молодые люди назвали годом смерти матери 2018-й. Заместитель шерифа в разговоре с братом усопшей подтвердил, что американка мертва как минимум год.

Энтони не знал о трагедии из-за сложных отношений с сестрой — мужчина объяснил, что из-за конфликта ему приходилось «любить [Ларонду] на расстоянии». Тем не менее, по словам мужчины, он пытался связаться с родственницей. Так, в последний раз Энтони Джолли звонил ей около двух лет назад, но сейчас он предполагает, что разговаривал не с сестрой, а с одной из ее дочерей.

«Каждый раз, когда я звонил, это был фальшивый звонок, это была не моя сестра. Они лгали каждый раз. Они не сказали бы мне правды», — возмутился американец.

Однажды мужчина попытался увидеться с сестрой, но племянники сказали ему:

«Она спит. Ее нельзя сейчас увидеть».

На этом Энтони не остановился — в августе он попросил полицейских проверить состояние здоровья сестры, но те сказали, что Ларонды не оказалось дома.

В ходе вскрытия криминалисты не увидели следов насилия, но правоохранителям удалось выяснить, что женщина страдала из-за эпилептических приступов, сообщили в полиции Нэшвилла WKRN.

По предварительным данным, в органах не считают, что молодые люди скрывали тело матери из криминальных умыслов. Но брат скончавшейся скептически к этому относится. Он уверен: его племянники скажут, что «они подчинялись желанию своей матери, которая просила оставить ее в одиночестве».

Сейчас Служба защиты взрослых США при содействии полиции Нэшвилла решает вопрос о будущем месте жительства четверых детей скончавшейся — на время их разместили в отеле, сообщается на сайте министерства внутренних дел города. Энтони Джолли не собирается брать родственников к себе.

«Меня не волнует, что с ними происходит, потому что я пытался поговорить с ними. Я пытался заставить их сказать мне правду. Так что на данный момент мне все равно, куда они пойдут. Они могут быть бездомными, мне все равно. Я знаю, что это тяжело, но то, что они сделали со мной, еще хуже», — сказал он News2.ru.

Мужчина заявил, что планирует кремировать свою сестру и провести по ней поминальную службу, но он не хочет, чтобы на церемонии присутствовали дети Ларонды.