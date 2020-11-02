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В Нидерландах скульптура спасла поезд метро от падения в воду 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце путей на открытой станции, сообщает портал Dutch News.
Согласно порталу, около полуночи поезд выехал за пределы путей и застрял на скульптуре на высоте 10 метров над пешеходной дорожкой. Машинист смог покинуть поезд самостоятельно, пассажиров в это время в поезде не было.
Скульптура "Хвосты китов" изготовлена из полиэстра голландским архитектором Маартеном Струйсом. Она была размещена в водоеме в конце путей станции метро в 2002 году.
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Происшествия , Видео , Нидерланды
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