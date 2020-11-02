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Взрывы и хлопки: крупный пожар в Москве 

Артём Кульша 1 час назад
На юге Москвы горит склад с газовыми баллонами. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил РИА Новости.
Тем временем «Подъем» сообщил, что на Варшавском шоссе загорелся ангар с газовыми резервуарами, там происходят взрывы, они слышны от станции метро «Аннино», дым от пожара виден издалека, на складе находятся баллоны с газом общим объемом 600 кубических метров, а информации о пострадавших не поступало.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», в одной из квартир в многоэтажном жилом доме на Надсоновской улице в городе Пушкине Московской области возникло возгорание, после чего пожар распространился еще на несколько квартир.
В июле пожар произошел на территории базы каскадеров «Парк киноприключений» в Москве. Возгорание возникло внутри одноэтажного металлического здания — склада для атрибутики для шоу каскадеров. Тогда же пожар произошел в 24-м доме по Тверской улице в Москве. В момент возникновения возгорания внутри здания не было людей, так как оно находится на реконструкции.
В июне в жилом доме на улице Проходчиков в Москве произошел взрыв газа и возник пожар в результате него. Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали четыре человека.
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Происшествия , Видео , РИА Новости
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