Дочь бизнесвумен сходила в клуб в Москве и умерла в такси

Крихели-старшая, как сообщал «Рамблер», — основательница сети клиник эстетической медицины «Клазко». Некоторое время назад двое молодых людей посадили ее 24-летнюю дочь Ноэль, которая находилась без сознания, в такси у клуба «Мутабор» (2-a улица Машиностроения, 13с21), сели туда сами и сказали водителю ехать на Большую Академическую улицу.

Несмотря на это, таксист отвез их в ближайшую больницу, которой оказалась Боткинская. Врачи констатировали смерть девушки. Они пришли к выводу, что она умерла до того, как была помещена в автомобиль. В настоящее время причина смерти Крихели-младшей устанавливается. Видимых повреждений на ее теле обнаружено не было.