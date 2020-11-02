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Дочь бизнесвумен сходила в клуб в Москве и умерла в такси

Артём Кульша
1 час назад
Дочь предпринимательницы Этери Крихели Ноэль скончалась в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Дочь бизнесвумен сходила в клуб в Москве и умерла в такси
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Крихели-старшая, как сообщал «Рамблер», — основательница сети клиник эстетической медицины «Клазко». Некоторое время назад двое молодых людей посадили ее 24-летнюю дочь Ноэль, которая находилась без сознания, в такси у клуба «Мутабор» (2-a улица Машиностроения, 13с21), сели туда сами и сказали водителю ехать на Большую Академическую улицу.
Несмотря на это, таксист отвез их в ближайшую больницу, которой оказалась Боткинская. Врачи констатировали смерть девушки. Они пришли к выводу, что она умерла до того, как была помещена в автомобиль. В настоящее время причина смерти Крихели-младшей устанавливается. Видимых повреждений на ее теле обнаружено не было.
В сентябре 32-летняя дочь актера Владимира Конкина София скончалась в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом «Утопление». За несколько дней до смерти Конкина была обнаружена без сознания в воде в бассейне в фитнес-центре Jump.
В октябре 39-летняя эколог Александра Аставина скончалась после укуса осы. Она была представительницей московского отделения «Партии зеленых» и заместительницей директора Межрегионального совета по развитию лесной отрасли.
Происшествия,Александра Аставина,Владимир Конкин,Москва,
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