Названа версия убийства «колбасного короля»

Бизнесмен был убит вечером 1 ноября в подмосковной деревне Аносино. Двое неизвестных напали на него, когда он находился со своей подругой в бане. Злоумышленники связали им руки и угрожали ружьём и арбалетом, а затем выстрелили в Маругова. Женщине удалось освободиться и сбежать. Полицию она вызвала от соседей.