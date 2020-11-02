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Следствие выдвинуло предварительную версию убийства «колбасного короля»

News.ru
22 часа назад
Бизнесмен Владимир Маругов, известный как «колбасный король», мог быть убит в результате попытки ограбления.
Названа версия убийства «колбасного короля»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Такую версию выдвинули сотрудники уголовного розыска, занимающиеся расследованием преступления, сообщает «Московский Комсомолец».
Бизнесмен был убит вечером 1 ноября в подмосковной деревне Аносино. Двое неизвестных напали на него, когда он находился со своей подругой в бане. Злоумышленники связали им руки и угрожали ружьём и арбалетом, а затем выстрелили в Маругова. Женщине удалось освободиться и сбежать. Полицию она вызвала от соседей.
Как писал NEWS.ru, преступникам удалось скрыться. Полиция нашла в лесу их автомобиль с заклеенными номерами и арбалет. Согласно некоторым данным, в качестве главного подозреваемого может выступать бывший сотрудник убитого.
Происшествия,Владимир Маругов,Московский комсомолец,
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