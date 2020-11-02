Женщина напала на полицейских в Шереметьево 

Женщина вела себя агрессивно и устроила дебош в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел вечером 1 ноября у терминала D.
34-летняя женщина начала вести себя агрессивно, напала на полицейских и нанесла им удары. Нарушительницу привлекли к административной ответственности, отмечает телеканал.
«Рамблер» писал, что ранее пьяная пассажирка рейса Уфа — Дубай устроила дебош на борту самолете. Девушка била других пассажиров сумкой и руками и не реагировала на требования бортпроводников успокоиться. В какой-то момент несколько мужчин связали ей руки скотчем. Вскоре после этого дебоширка уснула. В аэропорту Дубая она была передана сотрудникам правоохранительных органов.