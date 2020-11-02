Женщина напала на полицейских в Шереметьево 

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Женщина вела себя агрессивно и устроила дебош в московском аэропорту Шереметьево . Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел вечером 1 ноября у терминала D.

34-летняя женщина начала вести себя агрессивно, напала на полицейских и нанесла им удары. Нарушительницу привлекли к административной ответственности, отмечает телеканал.