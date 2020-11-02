Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре 

В Подмосковье убит предприниматель Владимир Маругов — владелец компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». По данным следствия, в ночь на 2 ноября злоумышленники проникли на территорию его дома. Они ворвались в баню, где бизнесмен находился со своей супругой, связали их и требовали денег.
Женщине удалось вырваться и убежать, она сразу же обратилась в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили бездыханное тело Маругова. Предположительно, он был застрелен из арбалета. Убившие олигарха преступники скрылись на автомобиле.