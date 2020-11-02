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Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
Ссора в родительском чате в Волгограде стала причиной драки, закончившейся для одного из участников летальным исходом. Потасовка произошла в одном из отделений банка и попала в объектив камеры видеонаблюдения. Запись инцидента опубликована в группе «Новости Волгограда» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как мужчина напал на посетителя и несколько раз ударил его. Тот упал на пол без сознания, его лицо было в крови. В этот момент к нему подбежали очевидцы, они вызвали скорую помощь. Потерпевший был госпитализирован, в больнице его прооперировали, но через неделю мужчина скончался. Подозреваемого в жестоком избиении задержали. Мотивом для нападения послужило нанесенное погибшим оскорбление в родительском чате.
Происшествия , Видео , Криминал
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