Экс-хоккеиста отправили в колонию

Пресненский районный суд столицы приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего российского хоккеиста Игоря Мусатова за мошенничество с криптовалютой на общую сумму 800 тыс. долл. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Мусатов Игорь Максимович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Спортсмен был арестован в сентябре 2019 года, до этого он находился в федеральном розыске, обвинение ему было предъявлено заочно. По данным следствия, Мусатов познакомился с бизнесменом, инвестирующим в сфере криптовалютного рынка, для обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с биткоинами и инвестициями. Они договорились о продаже криптовалюты общей стоимостью 800 тыс. долл., однако бывший хоккеист на встречу не приехал, а потерпевший передал деньги знакомому хоккеиста Виталию Артеменко, который скрылся.