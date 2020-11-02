Экс-хоккеиста отправили в колонию

Пресненский районный суд столицы приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего российского хоккеиста Игоря Мусатова за мошенничество с криптовалютой на общую сумму 800 тыс. долл. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
«Мусатов Игорь Максимович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Спортсмен был арестован в сентябре 2019 года, до этого он находился в федеральном розыске, обвинение ему было предъявлено заочно. По данным следствия, Мусатов познакомился с бизнесменом, инвестирующим в сфере криптовалютного рынка, для обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с биткоинами и инвестициями. Они договорились о продаже криптовалюты общей стоимостью 800 тыс. долл., однако бывший хоккеист на встречу не приехал, а потерпевший передал деньги знакомому хоккеиста Виталию Артеменко, который скрылся.
Мусатов является воспитанником хоккейного клуба «Спартак». Выступал за «Атлант», «Салават Юлаев» и другие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Последней его командой был братиславский «Слован» (2016-2017 годы). В составе сборной России Мусатов становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 2007 года.
Мусатов ранее попадал в скандальные хроники после ряда пьяных дебошей. В 2013 году Мусатов женился на олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой, через год у них родился сын.