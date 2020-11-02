Камеры наблюдения и очевидцы сняли на видео момент смертельной драки двух поссорившихся участников родительского чата в Волгограде . Ролик опубликован в группе «Новости Волгограда» во « ВКонтакте ».

На кадрах видно, как россиянин в фиолетовой спортивной куртке заходит в отделение банка и там встречает знакомого мужчину. Он тут же набрасывается на него с кулаками, начинается драка. Дальше видно, как человек лежит на полу с окровавленным лицом, предположительно, без сознания. Вокруг кричат женщины и просят вызвать скорую.

«Если еще раз, мразь, я тебе прям пасть разорву», — говорит нападавший, смотря вниз на побежденного обидчика, и уходит.