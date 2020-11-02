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Смертельная драка россиян из-за ссоры в родительском чате попала на видео 

Lenta.ru 46 минут назад
Камеры наблюдения и очевидцы сняли на видео момент смертельной драки двух поссорившихся участников родительского чата в Волгограде. Ролик опубликован в группе «Новости Волгограда» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как россиянин в фиолетовой спортивной куртке заходит в отделение банка и там встречает знакомого мужчину. Он тут же набрасывается на него с кулаками, начинается драка. Дальше видно, как человек лежит на полу с окровавленным лицом, предположительно, без сознания. Вокруг кричат женщины и просят вызвать скорую.

«Если еще раз, мразь, я тебе прям пасть разорву», — говорит нападавший, смотря вниз на побежденного обидчика, и уходит.

Инцидент произошел 23 октября. После ссоры в чате один из родителей подкараулил другого в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. Позже пострадавший умер, не приходя в сознание. Конфликт в чате произошел из-за выбора даты проведения теста для школьников.
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Происшествия , Видео , Волгоград , Волгоградская Область
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