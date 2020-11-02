У экс-главы ростовского минздрава провели обыск

Следователи провели обыск дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о смерти пяти пациентов в COVID-госпитале, где, по данным СМИ, в середине октября были проблемы с подачей медицинского кислорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Как ранее сообщал источник, в пятницу обыски прошли в администрации города, областном минздраве и дома у бывшей главы горздрава Надежды Левицкой.

"На выходных был обыск и у Быковской дома", — сказал собеседник агентства, уточнив, что мероприятия проводились в рамках уголовного дела по факту смерти пяти пациентов в городской больнице №20 Ростова-на-Дону.

В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной.