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У экс-главы ростовского минздрава провели обыск, сообщил источник 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
У экс-главы ростовского минздрава провели обыск
Фото: СК РФ
Следователи провели обыск дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о смерти пяти пациентов в COVID-госпитале, где, по данным СМИ, в середине октября были проблемы с подачей медицинского кислорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Как ранее сообщал источник, в пятницу обыски прошли в администрации города, областном минздраве и дома у бывшей главы горздрава Надежды Левицкой.

"На выходных был обыск и у Быковской дома", — сказал собеседник агентства, уточнив, что мероприятия проводились в рамках уголовного дела по факту смерти пяти пациентов в городской больнице №20 Ростова-на-Дону.

В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной.
Спустя несколько дней министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Позже СК сообщил, что по факту смерти пяти пациентов 11 октября в больнице №20 возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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Комментарии 1
Происшествия , Татьяна Быковская , Минздрав РФ , РИА Новости , Ростовская Область
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