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Делом об убийстве из-за переписки в родительском чате занялся СК 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Убийством из-за переписки в родительском чате занялся СК
Фото: РИА Новости
Уголовное дело в отношении Арсена Мелконяна, который до смерти избил в здании Сбербанка волгоградца Романа Гребенюка после переписки в родительском чате, передано в СУ СК по Волгоградской области; задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в следственных органах.

«Уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», передано для расследования в СУ СК по Волгоградской области. Документы о передаче дела главным следственным управлением ГУ МВД России Волгоградской области следователям СК были подписаны еще в минувшую пятницу», — сообщили сайту v1.ru в следственных органах.

Отмечается, что в связи со смертью избитого Гребенюка в реанимации уголовное дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до 15 лет.
Проверять на наличие состава преступления будут и действия близких родственников Арсена Мелконяна — его сестры Ануш и супруга женщины Армена.
Ранее волгоградские СМИ опубликовали переписку в родительском чате, после которой волгоградец Роман Гребенюк был избит в банке и умер в реанимации, не приходя в сознание.
Подозреваемый пояснял, что во время переписки в чате родителей школьников пострадавший оскорбил его сестру. Назначив встречу в банке, волгоградец приехал поговорить с обидчиком, однако между мужчинами возник конфликт. Нападавший нанес жертве несколько ударов по голове, после чего ушел. По словам очевидцев, охрана кредитного учреждения никак не отреагировала на произошедшее, позволив злоумышленнику спокойно скрыться. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Происшествия , Сбербанк России , СКР , МВД , V1.Ru , Волгоградская Область
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