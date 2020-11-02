Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео 

Сбежавшего из детского сада города Канска ребенка едва не растерзали собаки. Двухлетний мальчик убежал из садика в одних шортах и рубашке и чуть не пострадал от стаи бездомных животных. Его спасли от нападения жители соседних домов.

Побег воспитанника попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как малыш выбегает за территорию учреждения без верхней одежды. После проведения проверки заведующую и младшего воспитателя уволили в связи с необеспечением охраны жизни и здоровья ребенка во время нахождения его в саду.