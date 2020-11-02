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У генерала конфискуют торговый центр за махинации на космодроме Восточный 

Lenta.ru 25 минут назад
Троицкий райсуд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства торгового центра «Подсолнух» в Хабаровске у сына бывшего главы ФГУП «Дальспецстрой» генерала Юрия Хризмана, отбывающего срок за махинации на космодроме Восточный и взыскании 345 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В ведомстве считают, что семья генерала незаконно обогатилась на реализации муниципального контракта. В 2007 году мэрия Хабаровска решила застроить часть территории Индустриального района. Аукцион выиграл «Дальспецстрой», который по условиям контракта должен был построить школы, детские сады, поликлиники и расселить жильцов из ветхих домов. Взамен застройщик бесплатно получил земельный участок площадью 11 тысяч квадратных метров, на котором построил торговый центр.
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Генпрокуратура установила, что генерал Хризман передал его своему сыну Михаилу «для их незаконного обогащения». С 2014 года, когда ТЦ был сдан в эксплуатацию, его владельцы заработали на сдаче в аренду помещений в наем 345 миллионов рублей. Теперь Генпрокуратура намерена конфисковать недвижимость и полученный доход в пользу государства.
Хризман был главным фигурантом расследования масштабных хищений при строительстве космодрома Восточный. Ущерб был оценен в пять миллиардов рублей. Генерал и его сын в 2018 году были осуждены на 12 лет и 5,5 года лишения свободы соответственно. Хризману-старшему впоследствии смягчили срок на полгода, а его сын вышел на свободу в связи с истечением срока давности преступления.
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Происшествия , Видео , Юрий Хризман , Генпрокуратура РФ , Дальспецстрой , Москва , Хабаровск , Хабаровский Край
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