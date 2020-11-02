Российские школьники разгромили кладбище

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Омской области школьники повредили 43 креста на кладбище.

Как сообщают Известия, в ходе осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что 43 надгробных креста были повалены и сломаны. Полицейские установили причастность к случившемуся двух мальчиков 9 и 12 лет.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о постановке детей на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее "СП" писала, что под Нижним Тагилом спасатели достали из затопленной шахты тело 50-летнего дайвера. Предварительная причина гибели мужчины — остановка сердца.