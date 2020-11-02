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Под Омском школьники разгромили кладбище 

Свободная пресса 2 часа назад
Российские школьники разгромили кладбище
Фото: РИА Новости
В Омской области школьники повредили 43 креста на кладбище.
Как сообщают Известия, в ходе осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что 43 надгробных креста были повалены и сломаны. Полицейские установили причастность к случившемуся двух мальчиков 9 и 12 лет.
По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о постановке детей на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.
Ранее "СП" писала, что под Нижним Тагилом спасатели достали из затопленной шахты тело 50-летнего дайвера. Предварительная причина гибели мужчины — остановка сердца.
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Происшествия , Нижний Тагил , Омская Область , Свердловская Область
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