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В Подмосковье застрелили из арбалета «колбасного короля» 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
В Подмосковье застрелили «колбасного короля»
Фото: Соцсети
В подмосковной деревне Аносино застрелен «колбасный король» Вячеслав Маругов. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Преступление совершено в воскресенье, 1 ноября. Тело владельца компании «Мясная империя» нашли на территории его участка. Маругов с сожительницей находились в бане, когда ворвались двое неизвестных мужчин в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову. Его подруга, освободившись от веревок, выпрыгнула в окно и убежала к соседям. Они вызвали полицию.
Тем временем преступники скрылись на автомобиле, госномера которого были спрятаны под полиэтиленовым пакетом. Полицейские догнали их, но те бросили машину и убежали в лес.
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