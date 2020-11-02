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Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Челябинске фура протаранила трамвай с пассажирами. Большегруз врезался в кабину водителя общественного транспорта на остановке КБС в Ленинском районе минувшей ночью. В момент аварии в салоне трамвая находились люди.
Очевидцы рассказали, что автомобиль несся по проезжей части на огромной скорости и, не заметив трамвай, который проезжали мимо, влетел в него. Удар при столкновении был такой сильный, что трамвай сошел с рельсов. Его водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Пассажиры не пострадали. Виновник ДТП покинул место происшествия.
Происшествия , Видео
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