Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Житель Дагестана получил огнестрельные ранения после конфликта в центре Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Жителя Дагестана ранили после конфликта в Москве
Фото: ТАСС
Житель Дагестана получил травматические огнестрельные ранения после конфликта в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«В ночь на 1 ноября в полицию поступило сообщение о стрельбе в Панфиловском пер. Прибывшие на место полицейские обнаружили 31-летнего жителя Гунибского района Дагестана с открытой черепно-мозговой травмой. Писать заявление в полицию, впрочем, он отказался. По словам его знакомых, неизвестный выстрелил в него из травматического огнестрельного оружия. Мужчину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского», — рассказал собеседник агентства.

Согласно диагнозу, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга средней степени, острую эпидуральную гематому на затылке и ушибленную рану головы.
По предварительным данным, неизвестные по адресу: ул. Новый Арбат, д. 27, «используя малозначительный повод для выяснения отношений, несоизмеримый с возможными последствиями» в ходе потасовки, стоя за спиной потерпевшего, выстрелили ему не менее двух раз в затылок.
В районе места преступления полиция задержала машину Toyota Land Cruiser 200 под управлением жителя Хасавюртовского района Дагестана. При осмотре автомобиля обнаружено разрешение на хранения и ношения травматического пистолета Grand Power T12 на имя его знакомого из Махачкалы. Водитель машины заявил, что владелец пистолета якобы был на месте происшествия, но «ушел в неизвестном направлении и на связь не выходит».
Полиция изъяла три стреляных гильзы, а также травматические пистолеты Mauser Werke и Grand Power T12. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «з, д» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Агентство «Москва»: последние новости
Экс-хоккеист Игорь Мусатов получил четыре года колонии за мошенничество с криптовалютой на 800 тыс. долл. Экс-хоккеист Игорь Мусатов получил четыре года колонии за мошенничество с криптовалютой на 800 тыс. долл. Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года Суд отложил предварительное заседание по делу создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова Суд отложил предварительное заседание по делу создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова
Комментарии
Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Махачкала , Москва , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
00:57
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть