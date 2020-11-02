Жителя Дагестана ранили после конфликта в Москве

Житель Дагестана получил травматические огнестрельные ранения после конфликта в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

«В ночь на 1 ноября в полицию поступило сообщение о стрельбе в Панфиловском пер. Прибывшие на место полицейские обнаружили 31-летнего жителя Гунибского района Дагестана с открытой черепно-мозговой травмой. Писать заявление в полицию, впрочем, он отказался. По словам его знакомых, неизвестный выстрелил в него из травматического огнестрельного оружия. Мужчину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского», — рассказал собеседник агентства.

Согласно диагнозу, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга средней степени, острую эпидуральную гематому на затылке и ушибленную рану головы.

По предварительным данным, неизвестные по адресу: ул. Новый Арбат, д. 27, «используя малозначительный повод для выяснения отношений, несоизмеримый с возможными последствиями» в ходе потасовки, стоя за спиной потерпевшего, выстрелили ему не менее двух раз в затылок.

В районе места преступления полиция задержала машину Toyota Land Cruiser 200 под управлением жителя Хасавюртовского района Дагестана. При осмотре автомобиля обнаружено разрешение на хранения и ношения травматического пистолета Grand Power T12 на имя его знакомого из Махачкалы. Водитель машины заявил, что владелец пистолета якобы был на месте происшествия, но «ушел в неизвестном направлении и на связь не выходит».

Полиция изъяла три стреляных гильзы, а также травматические пистолеты Mauser Werke и Grand Power T12. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «з, д» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).