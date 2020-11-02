Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео 

В результате взрыва в торговом центре «Рынок Октябрьский» в Коврове пострадали три человека. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал Mash.

Местный житель в костюме Деда Мороза явился в торговое заведение города Ковров Владимирской области в 10 утра в воскресенье, где произвел подрыв гранаты. Предположительно, злоумышленник совершил преступление из ревности — так он намеривался отомстить своей бывшей супруге и хозяину секции. Ему самому оторвало кисть руки, сейчас он находится в реанимации. Людей из ТЦ временно эвакуировали.