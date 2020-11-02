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Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео 

Алевтина Жаркова 2 часа назад
В результате взрыва в торговом центре «Рынок Октябрьский» в Коврове пострадали три человека. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал Mash.
Местный житель в костюме Деда Мороза явился в торговое заведение города Ковров Владимирской области в 10 утра в воскресенье, где произвел подрыв гранаты. Предположительно, злоумышленник совершил преступление из ревности — так он намеривался отомстить своей бывшей супруге и хозяину секции. Ему самому оторвало кисть руки, сейчас он находится в реанимации. Людей из ТЦ временно эвакуировали.
Происшествия , Видео
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