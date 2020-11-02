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На нефтешахте в Коми выясняют судьбу двух пропавших при пожаре рабочих 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Коми выясняют судьбу двух пропавших рабочих
Фото: РИА Новости
Тушение пожара на нефтешахте №3 предприятия "Яреганефть" в Коми продолжается, судьба двух горнорабочих неизвестна, сообщает республиканское ГУМЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника предприятия и подрядных организаций. Устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность. СК начало проверку по факту задымления. Пресс-служба ООО "Лукойл-Коми" сообщала, что, по предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации — ООО "Нефтегазмаш" (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4).

"В шахте находились 82 человека, был организован подъем на поверхность. На поверхность выведены 80 человек. Судьба двух горнорабочих остается неизвестной. Работы по тушению пожара продолжаются", — говорится в сообщении.

На тушении подземного пожара работают пять отделений ярегского взвода ВГСЧ и ВГК шахты. Дополнительно в Ярегу следуют 22 человека воркутинского ВГСО.
Всего в тушении пожара и ликвидации последствий аварии принимают участие 96 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 86 человек и 12 единиц техники. Задействована шахтная система пожаротушения, проложены дополнительные магистральные линии подачи воды к месту пожара.
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Происшествия , МЧС
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