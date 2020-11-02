Месса по жертвам теракта прошла в Ницце

Месса в память о жертвах теракта в Ницце , совершённого 29 октября, прошла 1 ноября в соборе Нотр-Дам. Вёл поминальную службу епископ Ниццы Андре Марсо.

В связи с эпидемиологической ситуацией, доступ в базилику был ограничен, многие верующие молились у стен храма, также трансляция службы велась в соцсетях и на телевидении, передаёт ТАСС.

На мессе присутствовали мэр Ниццы Кристиан Эстрози , представители епархии и родственники жертв теракта.

Были убиты наши соотечественники, я скорблю со всей Францией. Мы должны оставаться сильными и никогда больше такого не допустить, — сказал прихожанин Юбэр Серван.

Так как 1 ноября празднуется День всех святых, система безопасности по всей Франции была усилена по распоряжению главы МВД Жеральда Дарманена. Вокруг собора Нотр-Дам установили периметр безопасности, за порядком во время мессы следили десятки полицейских и военных, задействованных в антитеррористической операции «Часовой». Поминальные службы проходили и в других соборах страны, некоторые из них в знак солидарности посетили представители мусульманской общины.

Утром 29 октября в Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники полиции во Франции задержали ещё двух человек в рамках расследования теракта, произошедшего на территории Ниццы. Ими оказались мужчины 25 и 63 лет. Их задержали в доме выходца из Туниса, который накануне был пойман и заключён под стражу в городе Грас.