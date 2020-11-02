Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Поминальная служба по жертвам теракта прошла в Ницце 

News.ru 10 часов назад
Месса по жертвам теракта прошла в Ницце
Фото: L.Urman/Keystone Press Agency
Месса в память о жертвах теракта в Ницце, совершённого 29 октября, прошла 1 ноября в соборе Нотр-Дам. Вёл поминальную службу епископ Ниццы Андре Марсо.
В связи с эпидемиологической ситуацией, доступ в базилику был ограничен, многие верующие молились у стен храма, также трансляция службы велась в соцсетях и на телевидении, передаёт ТАСС.
На мессе присутствовали мэр Ниццы Кристиан Эстрози, представители епархии и родственники жертв теракта.

Были убиты наши соотечественники, я скорблю со всей Францией. Мы должны оставаться сильными и никогда больше такого не допустить, — сказал прихожанин Юбэр Серван.

Так как 1 ноября празднуется День всех святых, система безопасности по всей Франции была усилена по распоряжению главы МВД Жеральда Дарманена. Вокруг собора Нотр-Дам установили периметр безопасности, за порядком во время мессы следили десятки полицейских и военных, задействованных в антитеррористической операции «Часовой». Поминальные службы проходили и в других соборах страны, некоторые из них в знак солидарности посетили представители мусульманской общины.
Утром 29 октября в Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».
Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники полиции во Франции задержали ещё двух человек в рамках расследования теракта, произошедшего на территории Ниццы. Ими оказались мужчины 25 и 63 лет. Их задержали в доме выходца из Туниса, который накануне был пойман и заключён под стражу в городе Грас.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
News.ru: последние новости
Актёр из фильма «Джобс: Империя соблазна» убит в США Актёр из фильма «Джобс: Империя соблазна» убит в США В Липецкой области пьяный священник устроил скандал на отпевании В Липецкой области пьяный священник устроил скандал на отпевании В Ростове прошёл обыск у экс-главы Минздрава по делу о смертях в госпитале В Ростове прошёл обыск у экс-главы Минздрава по делу о смертях в госпитале
Комментарии 2
Происшествия , В мире , Кристиан Эстрози , МВД , ИТАР-ТАСС , Ницца , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
00:31
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
01:33
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть