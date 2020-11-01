"На месте работает прокурор города Коврова, он осуществляет координацию сотрудников полиции и следственного управления Следственного комитета РФ. В настоящее время следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ (попытка убийства). Ход расследования и результаты взяты прокурором области на контроль", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в качестве основной версии причины происшествия рассматривается бытовой конфликт.

"Сработало взрывное устройство, какое именно — устанавливается", — отметили в пресс-службе.

1 ноября в 10:30 мск в полицию Коврова поступило сообщение о хлопке в торговом центре "Рынок Октябрьский". Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной хлопка мог быть взрыв гранаты.

В результате происшествия пострадали три человека, которые были госпитализированы. Двое из пострадавших — мужчины, они оставлены на лечение в районной больнице, одному из них оторвало кисть руки, пострадавшей женщине оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.