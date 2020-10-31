Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 39 

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Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции объявило, что число погибших после землетрясения в Измире выросло до 39. Об этом сообщает РИА Новости.

"По последним данным, погибли 39 человек. Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", — заявили в ведомстве.

Ранее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире национального телевидения сообщил о 37 погибших и 885 пострадавших.

Мощное землетрясение произошло в Турции в пятницу, 30 октября. Наибольший удар пришелся по провинции Измир, где в результате стихийного бедствия были разрушены не менее 20 домов, находившихся в районах Борнова и Байраклы.