Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 39 

Москва24 31 октября 2020
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 39
Фото: ТАСС
Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции объявило, что число погибших после землетрясения в Измире выросло до 39. Об этом сообщает РИА Новости.

"По последним данным, погибли 39 человек. Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", — заявили в ведомстве.

Ранее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире национального телевидения сообщил о 37 погибших и 885 пострадавших.
Мощное землетрясение произошло в Турции в пятницу, 30 октября. Наибольший удар пришелся по провинции Измир, где в результате стихийного бедствия были разрушены не менее 20 домов, находившихся в районах Борнова и Байраклы.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Москва24: последние новости
Звезду сериала "Поверхность" Эдди Хассела застрелили в США Звезду сериала "Поверхность" Эдди Хассела застрелили в США Добровинский рассказал, что лишение статуса не повлияет на его адвокатскую работу Добровинский рассказал, что лишение статуса не повлияет на его адвокатскую работу Беременная умерла в коридоре женской консультации в Челябинской области Беременная умерла в коридоре женской консультации в Челябинской области
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
00:57
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение