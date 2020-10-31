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В Уэльсе сын застрелил мать и покончил с собой из-за режима самоизоляции

News.ru
11 часов назад
В Великобритании 59-летний фермер Джон Баунд застрелил из ружья 80-летнюю мать и покончил с собой на фоне переживаний, связанных с новыми ограничениями, введёнными в стране из-за пандемии коронавируса.
Cын убил мать и покончил с собой из-за самоизоляции
Фото: ReutersReuters
Тела погибших обнаружил родственник через несколько дней после начала действия режима самоизоляции. Он нашёл их в деревенском доме, где проживали погибшие, на юго-западе Уэльса, пишет таблоид The Sun.
По словам знакомых с семьёй, Джон сильно переживал из-за овец, потому что, по его словам, он будет не в состоянии кормить их после начала режима самоизоляции, так как они пасутся на пастбище в нескольких километрах от деревни.
Джон беспокоился, сможет ли он ездить туда и обратно на ферму, чтобы присматривать за животными. Он не знал, как он сможет справиться с ситуацией, особенно с приближающимся началом сезона ягнения, — рассказал журналистам следователь Малькольм Томпсон, занимающийся расследованием дела о смерти Баундов.
По словам знакомых семьи, Джон Баунд был в хороших отношениях со своей матерью, поэтому мотивы убийства долгое время оставались невыясненными.
Как писал NEWS.ru, в Москве мужчина обжёг себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» и угрожал поджечь. Как оказалось позже, он работал таксистом, но его отключили от сервиса и не выплатили полагающиеся деньги. Позднее мужчина был задержан сотрудниками полиции.
Происшествия,Соединенное Королевство,
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