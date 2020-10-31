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Parisien: напавший на священника в Лионе стрелял из обреза охотничьего ружья 

ТАСС 42 минуты назад
Человек, устроивший стрельбу у православной церкви в Лионе и ранивший священника, был вооружен обрезом охотничьего ружья. Об этом сообщает в субботу газета Le Parisien.
По ее информации, нападавший произвел два выстрела в священника, который закрывал вход в храм. После этого злоумышленник скрылся, полиция продолжает его поиски. Единственными свидетелями нападения стали два человека, находившиеся в припаркованной поблизости машине. Отсутствие людей на улице связано с объявленным в стране режимом самоизоляции.
В результате нападения пострадал только один человек — 52-летний греческий священник. Первую помощь ему оказали на месте сотрудники муниципальной полиции, после чего он был доставлен в ближайшую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь.
Православного священника расстреляли во Франции
Пока расследованием произошедшего занимается судебная полиция Лиона. В Национальной антитеррористической прокуратуре заявили, что оценивают ситуацию и при необходимости подключатся к расследованию. В Париже министр внутренних дел Жеральд Дарманен сейчас проводит совещание в кризисном штабе, заседание которого было созвано в связи с нападением. Позже в министерство прибудет премьер-министр Жан Кастекс, который прервал деловую поездку и экстренно направился в столицу, как только узнал о произошедшем.
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Происшествия , Видео , РПЦ
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