Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Москве загорелась игровая площадка «Крепость Сетунь» 

ТАСС 31 октября 2020
В Москве загорелась игровая площадка «Крепость Сетунь»
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в здании в Сетуньском проезде, где расположена игровая площадка "Крепость Сетунь", стилизованная под средневековый замок, площадь пожара выясняется, сообщил ТАСС в источник в экстренных службах.

"Пожар произошел по адресу: 2-й Сетуньский проезд, 3, на объекте "Крепость Сетунь". Площадь пожара уточняется", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что в 18:44 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном строении. По прибытии пожарно-спасательных подразделений был обнаружен густой дым в одноэтажном здании. Подразделения приступили к тушению. Сведений о пострадавших не поступало.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
ТАСС: последние новости
СК изъял у Цивина и Дрожжиной архив Баталова, заподозрив их в причастности к иным эпизодам СК изъял у Цивина и Дрожжиной архив Баталова, заподозрив их в причастности к иным эпизодам Источник: в доме экс-главы ростовского Минздрава прошли обыски Источник: в доме экс-главы ростовского Минздрава прошли обыски Добровинский заявил, что лишение статуса ничего не меняет в его адвокатской работе Добровинский заявил, что лишение статуса ничего не меняет в его адвокатской работе
Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
00:57
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение