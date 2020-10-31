В Москве загорелась игровая площадка «Крепость Сетунь» 

Пожар произошел в здании в Сетуньском проезде, где расположена игровая площадка "Крепость Сетунь", стилизованная под средневековый замок, площадь пожара выясняется, сообщил ТАСС в источник в экстренных службах.
"Пожар произошел по адресу: 2-й Сетуньский проезд, 3, на объекте "Крепость Сетунь". Площадь пожара уточняется", — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что в 18:44 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном строении. По прибытии пожарно-спасательных подразделений был обнаружен густой дым в одноэтажном здании. Подразделения приступили к тушению. Сведений о пострадавших не поступало.