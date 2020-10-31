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В Лионе около греческой церкви произошла стрельба, сообщили СМИ
РИА Новости
8 минут назад
Фото: © Fotolia / joseph_hilfiger
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Выстрелы были слышны в 7-м округе Лиона около греческой церкви, один человек ранен — местная газета.
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