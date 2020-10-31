«После снятия оцепления зашла на госпитальную базу», — рассказала она.

На фото видны обгоревшие стены, выбитые стекла и осыпавшаяся штукатурка. Гехт подчеркнула, что сейчас все пострадавшие от взрыва находятся в безопасности. Она отметила, что работавшие в больнице женщины вынесли на себе 153 пациентов.

Вице-губернатор рассказала, что все больные были размещены в течение полутора часов.

«Теперь важно максимально быстро восстановить здание и продолжить работу. Работу по спасению человеческих жизней…» — написала Гехт.

Подписчики политика выразили ей свое сопереживание, а также поблагодарили врачей, помогавших больным во время ЧП.