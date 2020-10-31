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Опубликованы кадры из челябинской больницы, где прогремел взрыв 

Ura.Ru 33 минуты назад
В городской больнице Челябинска №2, где произошел взрыв, разрушены оконные проемы и потолок. Соответствующие кадры опубликовала в своем instagram-аккаунте вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«После снятия оцепления зашла на госпитальную базу», — рассказала она.

На фото видны обгоревшие стены, выбитые стекла и осыпавшаяся штукатурка. Гехт подчеркнула, что сейчас все пострадавшие от взрыва находятся в безопасности. Она отметила, что работавшие в больнице женщины вынесли на себе 153 пациентов.
Вице-губернатор рассказала, что все больные были размещены в течение полутора часов.

«Теперь важно максимально быстро восстановить здание и продолжить работу. Работу по спасению человеческих жизней…» — написала Гехт.

Подписчики политика выразили ей свое сопереживание, а также поблагодарили врачей, помогавших больным во время ЧП.
Названа причина взрыва в больнице в Челябинске
После пожара в челябинской больнице 13 пациентов доставили в реанимацию, передает RT. Для транспортировки всех пострадавших задействовали 19 бригад скорой помощи. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по инциденту, сообщает агентство Nation News. Взрыв произошел утром 31 октября.
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Комментарии 9
Происшествия , Видео , Ирина Гехт , СКР
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