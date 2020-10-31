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Скончались пять пациентов больницы Челябинска, где произошёл взрыв 

News.ru 1 час назад
В городской больнице № 2 Челябинска, где прогремел взрыв, умерли 5 человек. Это произошло ещё до момента ЧП, сообщает оперативный штаб региона.

В течение прошедших суток на госпитальной базе до момента взрыва умерли 5 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба.

На данный момент силовики выясняют, кто из этих пяти человек мог скончаться из-за перебоев с кислородом в больнице, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
Ранее прокурор Чрегиона Виталий Лопин сообщил Znak.com, что двое пациентов с коронавирусом умерли непосредственно до взрыва, когда на время прекратилась подача кислорода, или при эвакуации. Он отметил, что эта информация проверяется.
Названа причина взрыва в больнице в Челябинске
Взрыв произошёл 31 октября в будке для хранения баллонов с кислородом на территории ковид-госпиталя. К этому моменту здесь уже работали пожарные, приехавшие по вызову из-за возгорания. По данным МЧС, огонь охватил два здания больницы, также огонь перекинулся на балконы соседнего дома. Пожар уже потушен.
Всего из здания больницы были эвакуированы 158 пациентов и 40 человек персонала. Как ранее заявляли власти региона, в результате ЧП люди не пострадали.
СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ранее NEWS.ru публиковал кадры с места ЧП.
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Происшествия , Видео , Виталий Лопин , Челябинск , Челябинская Область
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