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Мужчина избил полицейских у здания МВД на Петровке 

Майк Габриелян 3 минуты назад
Мужчина избил полицейских у здания МВД на Петровке
Фото: РИА Новости
В Москве кавказец безнаказанно избил полицейских прямо у цитадели МВД на Петровке и едва не забрал у них оружие. Об инциденте с уроженцем Дагестана и стражами порядка, дежурившими у входа в главное управление, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, агрессор не был вооружён, но сумел избить двоих патрульных второго оперативного полка. Очевидцы говорят, что нападавший даже пытался выхватить у одного из полицейских его служебный пистолет.
Известно, что полицейские Михеев и Федорович не стали задерживать нарушителя, напавшего на них. Теперь их хотят уволить за халатное бездействие на службе.
Преступника в итоге удалось задержать. Это 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров. Шесть лет назад он уже был судим за нападение на сотрудника полиции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Волгоградской области пьяная компания избила полицейского.
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Происшествия , МВД
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