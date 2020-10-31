Мужчина избил полицейских у здания МВД на Петровке 

Москве кавказец безнаказанно избил полицейских прямо у цитадели МВД на Петровке и едва не забрал у них оружие. Об инциденте с уроженцем Дагестана и стражами порядка, дежурившими у входа в главное управление, сообщает телеграм-канал Baza

По данным канала, агрессор не был вооружён, но сумел избить двоих патрульных второго оперативного полка. Очевидцы говорят, что нападавший даже пытался выхватить у одного из полицейских его служебный пистолет.

Известно, что полицейские Михеев и Федорович не стали задерживать нарушителя, напавшего на них. Теперь их хотят уволить за халатное бездействие на службе.

Преступника в итоге удалось задержать. Это 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров. Шесть лет назад он уже был судим за нападение на сотрудника полиции.