Причинами взрыва кислородной будки в поликлинике Челябинска , предварительно, могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации, сообщил в субботу начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко.

"Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации", — сказал он на состоявшемся заседании оперштаба.

Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной.

Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров.