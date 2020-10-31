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В МЧС назвали предварительную причину взрыва в Челябинске 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Причинами взрыва кислородной будки в поликлинике Челябинска, предварительно, могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации, сообщил в субботу начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко.

"Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации", — сказал он на состоявшемся заседании оперштаба.

Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной.
Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров.
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Происшествия , Видео , МЧС , Челябинск , Челябинская Область
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