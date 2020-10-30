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От коронавируса в Турции умерли 11 российских туристов 

Газета.Ru и ещё 2 30 октября 2020
Во время курортного сезона в Турции от коронавируса умерли 11 россиян. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посла России в Анкаре Алексея Ерохова. По его словам, к концу октября коронавирус был выявлен у 326 россиян, отдыхающих в Турции. На данный момент в больницах находится 31 человек, изолировано по месту отдыха 87 туристов.

"К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально. Но надо понимать, что все это — на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение", — добавил Ерохов.

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Происшествия , Видео , Анкара , Греция , Турция
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