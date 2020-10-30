Россиянин убил и замуровал в пол парня своей дочери 

Пенсионер из Ленинградской области подозревается в том, что в ходе ссоры застрелил парня своей дочери и замуровал тело под полом гаража. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Комсомольская правда».

По словам правоохранителя, молодого человека, жителя поселка Первомайское, искали больше года.

«В августе 2019 года в полицию обратился пенсионерка, которая рассказала, что пропал ее 26-летний внук. О парне ничего не было известно с 15 июля», — пояснил он.

Тело пропавшего было найдено 28 октября, замурованным под полом гаража. По подозрению в убийстве был задержан хозяин строения. Им оказался 63-летний отец девушки, с которой жил вместе молодой человек.

По данным следствия, пенсионер сильно поссорился с возлюбленным дочери и застрелил его, после чего тело спрятал, а пистолет уничтожил.

«Рамблер» писал, что ранее тюменский пенсионер приехал к дому дочери и открыл огонь. В результате дочь и зять получили ранения.