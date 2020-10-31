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СК изъял у Цивина и Дрожжиной архив Баталова, заподозрив их в причастности к иным эпизодам 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
У Цивина и Дрожжиной нашли бесценные рукописи
Фото: © Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы
Следователь изъял из столичной квартиры артистки Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина документы из архива актера Алексея Баталова. Как уточнил в беседе с корр. ТАСС адвокат семьи Баталовых Павел Астахов, в ходе обыска также изъяты документы, "которые могут говорить и о других эпизодах мошенничества".

"В ходе следственных действий в квартире Цивина и Дрожжиной на Кутузовском проспекте следователем был обнаружен ключ с биркой "Ключ от сейфа в квартире [дочери Алексея Баталова] Маши Баталовой" и достаточно большой массив: сотни, а может, и тысячи документов из архива Баталова, которые были упакованы в пять огромных полиэтиленовых пакетов. Там, возможно, и находятся письма Анны Ахматовой, о которых так много говорят и которые бесценны, — рассказал адвокат. — Подобных рукописей в архиве Баталова было много".

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Происшествия , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Анна Ахматова , Павел Астахов , ИТАР-ТАСС , Москва
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