У Цивина и Дрожжиной нашли бесценные рукописи

"В ходе следственных действий в квартире Цивина и Дрожжиной на Кутузовском проспекте следователем был обнаружен ключ с биркой "Ключ от сейфа в квартире [дочери Алексея Баталова] Маши Баталовой" и достаточно большой массив: сотни, а может, и тысячи документов из архива Баталова, которые были упакованы в пять огромных полиэтиленовых пакетов. Там, возможно, и находятся письма Анны Ахматовой, о которых так много говорят и которые бесценны, — рассказал адвокат. — Подобных рукописей в архиве Баталова было много".