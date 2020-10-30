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В МВД раскрыли подробности нападения подростка на отдел полиции в Татарстане 

Lenta.ru и ещё 2 15 минут назад
В МВД раскрыли подробности нападения несовершеннолетнего радикала на отдел полиции в городе Кукмор Республики Татарстан. Об этом сообщает «МВДМедиа».
В полночь участковый уполномоченный полиции парковал служебный автомобиль на территории отдела МВД по Кукморскому району и заметил возгорание на земле и осколки стекла. Он начал тушить пожар, когда неизвестный бросил через ограду парковки еще один коктейль Молотова в сторону отдела полиции, после чего попытался скрыться.
Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником изолятора временного содержания погнались за злоумышленником. Когда они его догнали, напавший стал им угрожать ножом. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия молодой человек не реагировал. При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений.
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