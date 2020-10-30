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Главврач «ковидного» госпиталя объяснил попытку выписать умирающего ветерана 

Lenta.ru и ещё 2 14 минут назад
Главврач объяснил инцидент с ветераном
Фото: Кадр: YouTube
Начальник ГБУЗ «Волгоградский обласной клинический госпиталь ветеранов войн» Олег Кириллов объяснил попытку выписать умирающего ветерана из больницы. Он заявил об этом в эфире регионального телеканала «Волгоград-ТРВ», запись размещена в YouTube-канале «Высота 102».
Главврач заявил, что 87-летнего Владимира Молчанова не собирались выписывать, и отправили бы в реанимацию без просьбы дочери.

«Женщина, дочь, собиралась его забирать домой. Мы собирались его переводить в госпиталь на базе психиатрической больницы. Предварительно, диагноз "ковид" у пациента не доказан. В таких случаях ставим диагноз "вероятная коронавирусная инфекция". Насчет пневмонии у нас тоже были сомнения», — отметил врач.

По его словам, ветерана перевели в отделение реанимации, однако «реанимационные мероприятия оказались безуспешны». Также доктор рассказал о психических расстройствах пациента.

«В клиническом состоянии пациента преобладали проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы, все показатели были удовлетворительные. То есть это не тяжелое течение пневмонии. Конечно, преобладали последствия перенесенного инсульта и психические расстройства. К сожалению, в приемном отделении у пациента развилась внезапная коронарная смерть», — прокомментировал начальник госпиталя.

Ранее дочь 87-летнего Владимира Молчанова опубликовала видео, на котором видно, как врачи «ковидного» госпиталя выставили его на улицу в инвалидном кресле. После этого пенсионер скончался. По словам Галины Кураповой, до ее просьбы отца не отправляли в реанимацию, несмотря на его тяжелое состояние. Женщина утверждает, что врачи по телефону говорили ей: «Ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет». Также они жаловались, что ветеран «шумит и мешает соседям по палате, лежит, как собака, на полу».
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Комментарии
Происшествия , Владимир Молчанов , Олег Кириллов , Волгоград , Волгоградская Область
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