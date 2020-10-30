Главврач объяснил инцидент с ветераном

«Женщина, дочь, собиралась его забирать домой. Мы собирались его переводить в госпиталь на базе психиатрической больницы. Предварительно, диагноз "ковид" у пациента не доказан. В таких случаях ставим диагноз "вероятная коронавирусная инфекция". Насчет пневмонии у нас тоже были сомнения», — отметил врач.