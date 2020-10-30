Подробности теракта в Ницце попали на видео 

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29 октября во Франции городе Ницца 25-летний выходец из Туниса по имени Брахим А. с ножом напал на прихожан в местной церкви Нотр-Дам. Террорист убил охранника и двух женщин-прихожан. Одну из них он обезглавил. Полиция быстро прибыла к месту происшествия и открыла огонь по террористу. Он при этом остался жив и сейчас находится в одной из городских больниц. Эмануэль Макрон заявил, что мобилизует войска. В стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Многие специалисты пришли к выводу, что целый ряд мусульманских стран по сути натравили исламских религиозных радикалов на Францию через заявления своих лидеров.