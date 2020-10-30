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Избита подозреваемая в мошенничестве с имуществом Баталова актриса Дрожжина 

Газета.Ru и ещё 2 49 минут назад
Актрису Наталью Дрожжину, которую подозревают в мошенничестве с имуществом скончавшегося актера Алексея Баталова и его семьи, избили в Москве, сообщает «Московский комсомолец».
Как рассказала в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» представительница Дрожжиной Наталья Румянцева, это произошло перед судом, избравшим для Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина меру пресечения в виде домашнего ареста. Представляющий интересы пары адвокат Анатолий Кучерена подтвердил, что после нападения тело Дрожжиной было покрыто синяками.
В свою очередь, Павел Астахов, представляющий интересы вдовы и дочери Баталова, обратил внимание на то, что заявлений об избиении со стороны Дрожжиной не было.
Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет. У него остались вдова Гитана и дочь Гитана-Мария.
В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили актрису Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.
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Происшествия , Видео , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Наталия Дрожжина , Наталья Румянцева , Андрей Малахов , Павел Астахов , Анатолий Кучерена , Московский комсомолец , Москва
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