В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли 

На кадрах запечатлены несколько построек, в том числе барак, беседка для приема пищи и туалет. На земле лежит много мусора, недалеко лает собака.

По данным канала, ребенку-маугли около восьми лет, он живет в лесу с рождения. Его мать умерла весной этого года, а отец — уроженец Узбекистана — работает в городе. Он хотел отвезти сына к себе на родину, но пока не может из-за закрытия границ.

Бездомные, которые живут рядом с семьей, рассказали, что мальчик иногда ходит помыться и постирать вещи к знакомым в квартиру неподалеку.

Ребенка увидели жители соседнего микрорайона на детской площадке, они вызвали инспектора по делам несовершеннолетних.