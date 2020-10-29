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В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли 

Мослента 57 минут назад
В лесу под Балашихой нашли самодельную хижину, где живут мальчик-маугли и его отец. Видео из Подмосковья опубликовал Telegram-канал Life Shot.
На кадрах запечатлены несколько построек, в том числе барак, беседка для приема пищи и туалет. На земле лежит много мусора, недалеко лает собака.
По данным канала, ребенку-маугли около восьми лет, он живет в лесу с рождения. Его мать умерла весной этого года, а отец — уроженец Узбекистана — работает в городе. Он хотел отвезти сына к себе на родину, но пока не может из-за закрытия границ.
Бездомные, которые живут рядом с семьей, рассказали, что мальчик иногда ходит помыться и постирать вещи к знакомым в квартиру неподалеку.
Ребенка увидели жители соседнего микрорайона на детской площадке, они вызвали инспектора по делам несовершеннолетних.
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Происшествия , Видео , Балашиха , Московская область , Узбекистан
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