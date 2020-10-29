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ФСБ обвинила российского ученого в госизмене в пользу Китая 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Российского ученого уличили в госизмене в пользу Китая
Фото: ТАСС
Cледователи ФСБ предъявили российскому ученому-физику Александру Луканину обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Об этом в четверг, 29 октября, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Луканин подозревается в передаче Китаю данных, связанных с секретными разработками альтернативных источников питания. 64-летний Луканин трудился в Томском университете. После его приглашали на работу в один из университетов Китая, однако ученый остался в России, где проживал на свою пенсию в одном из общежитий Томска.
3 октября сообщалось об аресте Луканина. Бывшая супруга ученого жаловалась на «колоссальный стресс» из-за невозможности связаться с ним.
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Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Китай , Томская Область
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