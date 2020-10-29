Российского ученого уличили в госизмене в пользу Китая

Cледователи ФСБ предъявили российскому ученому-физику Александру Луканину обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Об этом в четверг, 29 октября, сообщает ТАСС

По данным агентства, Луканин подозревается в передаче Китаю данных, связанных с секретными разработками альтернативных источников питания. 64-летний Луканин трудился в Томском университете. После его приглашали на работу в один из университетов Китая, однако ученый остался в России, где проживал на свою пенсию в одном из общежитий Томска.