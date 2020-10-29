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Деньги россиян станут больше воровать 

Lenta.ru 29 минут назад
Деньги россиян станут больше воровать
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Во второй половине года деньги россиян со счетов в банках станут больше воровать. Рост числа хищений спрогнозировал Центробанк, передает РИА Новости. Регулятор обратил внимание, что сейчас растет число атак с использованием шпионских программ, а хакерские группировки активизировались.
В ЦБ верят, что минимизировать ущерб получится после принятия закона, который позволит регулятору самостоятельно блокировать мошеннические сайты.

«Но не менее важно повышение финансовой киберграмотности и кибергигиены», — заключил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Ранее в октябре стало известно, что мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков. Главное отличие телефонного мошенника от сотрудника банка состоит в том, что представители кредитной организации не должны спрашивать о кодовых словах, одноразовых паролях, значении номера CVV. Кроме того, банк может самостоятельно приостанавливать активность платежных инструментов своих клиентов, но мошенникам для этого необходима дополнительная информация.
Опасные разговоры: как мошенники обчищают карточки
При этом, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков. Можно приобрести два телефона или две SIM-карты — для банков и для всего остального, но и это не станет полноценным решением проблемы.
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Происшествия , Центральный банк России , РИА Новости
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