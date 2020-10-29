Деньги россиян станут больше воровать 

Все новости на карте

Во второй половине года деньги россиян со счетов в банках станут больше воровать. Рост числа хищений спрогнозировал Центробанк , передает РИА Новости . Регулятор обратил внимание, что сейчас растет число атак с использованием шпионских программ, а хакерские группировки активизировались.

В ЦБ верят, что минимизировать ущерб получится после принятия закона, который позволит регулятору самостоятельно блокировать мошеннические сайты.

«Но не менее важно повышение финансовой киберграмотности и кибергигиены», — заключил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Ранее в октябре стало известно , что мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков. Главное отличие телефонного мошенника от сотрудника банка состоит в том, что представители кредитной организации не должны спрашивать о кодовых словах, одноразовых паролях, значении номера CVV. Кроме того, банк может самостоятельно приостанавливать активность платежных инструментов своих клиентов, но мошенникам для этого необходима дополнительная информация.