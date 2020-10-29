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«Умоляли до утра»: Пашаев рассказал, как стал адвокатом Ефремова 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
«Умоляли до утра»: Как Пашаев стал адвокатом Ефремова
Фото: РИА Новости
Эльман Пашаев, под защитой которого Михаил Ефремов получил 8 лет колонии, невысоко отозвался о работе новых адвокатов актера, представлявших его в апелляционной инстанции.
Ранее Мосгорсуд снизил с 8 до 7,5 лет срок лишения свободы Ефремову, сочтя смягчающим обстоятельством выплату им компенсаций пострадавшим на сумму 3 миллиона рублей.

"Крайне безграмотный подход. Не было надежды. В суде говорили только, как я плохо защищал… Как студент ПТУ, даже не с дипломом ПТУ. Законом запрещено обсуждать работу другого адвоката", — заявил Пашаев на пресс-конференции, комментируя работу новых адвокатов Ефремова.

По его мнению, апеллировать к тому, что погибший водитель не был пристегнут, — "это крайне безграмотный подход". Сторона защиты представила своего эксперта, заявившего, что Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент аварии, и просила Мосгорсуд о новой экспертизе, но получила отказ.

"Почему по 1 миллиону рублей перевели потерпевшим? За что? Суд взыскал 800 тысяч, даже рубля больше не надо", — добавил Пашаев.

По его словам, он изначально не хотел вступать в дело Ефремова, но родственники актера были настойчивы.

"Меня умоляли и просили до утра, чтобы я за это дело взялся. Я говорил, что не хочу — люди из шоу-бизнеса более ранимы, им нужно больше внимания", — поведал Пашаев.

Ефремов, получив 8 лет колонии, после приговора отказался от услуг Пашаева, который впоследствии был лишен статуса за нарушение адвокатской этики. Актер жаловался на давление со стороны Пашаева и даже рассказал, что тот бил его ногой под столом, "помогая" отвечать на вопросы в суде.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
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Комментарии 1
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , Москва
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