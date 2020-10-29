«Умоляли до утра»: Как Пашаев стал адвокатом Ефремова

Эльман Пашаев , под защитой которого Михаил Ефремов получил 8 лет колонии, невысоко отозвался о работе новых адвокатов актера, представлявших его в апелляционной инстанции.

Ранее Мосгорсуд снизил с 8 до 7,5 лет срок лишения свободы Ефремову, сочтя смягчающим обстоятельством выплату им компенсаций пострадавшим на сумму 3 миллиона рублей.

"Крайне безграмотный подход. Не было надежды. В суде говорили только, как я плохо защищал… Как студент ПТУ, даже не с дипломом ПТУ. Законом запрещено обсуждать работу другого адвоката", — заявил Пашаев на пресс-конференции, комментируя работу новых адвокатов Ефремова.

По его мнению, апеллировать к тому, что погибший водитель не был пристегнут, — "это крайне безграмотный подход". Сторона защиты представила своего эксперта, заявившего, что Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент аварии, и просила Мосгорсуд о новой экспертизе, но получила отказ.

"Почему по 1 миллиону рублей перевели потерпевшим? За что? Суд взыскал 800 тысяч, даже рубля больше не надо", — добавил Пашаев.

По его словам, он изначально не хотел вступать в дело Ефремова, но родственники актера были настойчивы.

"Меня умоляли и просили до утра, чтобы я за это дело взялся. Я говорил, что не хочу — люди из шоу-бизнеса более ранимы, им нужно больше внимания", — поведал Пашаев.

Ефремов, получив 8 лет колонии, после приговора отказался от услуг Пашаева, который впоследствии был лишен статуса за нарушение адвокатской этики. Актер жаловался на давление со стороны Пашаева и даже рассказал, что тот бил его ногой под столом, "помогая" отвечать на вопросы в суде.