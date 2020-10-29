Россиянка свела счеты с жизнью на глазах у прохожих

Трагедия случилась днем 29 октября на улице Партизанской у дома 52. Правоохранители отрапортовали, что они обнаружили бездыханное тело местной жительницы, которая, по словам свидетелей, покончила с собой при помощи ножа. В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, устанавливают мотивы происшествия.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что несовершеннолетняя жительница Москвы покончила с собой после ссоры с матерью. Журналисты выяснили, что вчера утром администрация колледжа сообщила матери погибшей о том, что ее дочь не посещает занятия. По этой причине между родственницами произошла ссора. Женщина настояла на том, чтобы девушка пошла в деканат и решила вопрос с прогулами. Сегодня днем погибшая вышла из дома и вошла в подъезд здания по соседству, под окнами которого впоследствии было найдено ее тело.