Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Россиянка умерла на глазах у прохожих

Павел Тиунов
22 минуты назад
В Челябинске женщина свела счеты с жизнью на глазах десятков очевидцев, сообщает «Комсомольская правда». Причины произошедшего выясняются.
Россиянка свела счеты с жизнью на глазах у прохожих
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Трагедия случилась днем 29 октября на улице Партизанской у дома 52. Правоохранители отрапортовали, что они обнаружили бездыханное тело местной жительницы, которая, по словам свидетелей, покончила с собой при помощи ножа. В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, устанавливают мотивы происшествия.
«Пока не имеется оснований считать, что смерть женщины носит криминальный характер», - цитирует издание слова старшего помощника руководителя Следственного управления СК по Челябинской области Владимира Шишкова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что несовершеннолетняя жительница Москвы покончила с собой после ссоры с матерью. Журналисты выяснили, что вчера утром администрация колледжа сообщила матери погибшей о том, что ее дочь не посещает занятия. По этой причине между родственницами произошла ссора. Женщина настояла на том, чтобы девушка пошла в деканат и решила вопрос с прогулами. Сегодня днем погибшая вышла из дома и вошла в подъезд здания по соседству, под окнами которого впоследствии было найдено ее тело.
Происшествия,Владимир Шишков,СКР,Комсомольская правда,Челябинск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители