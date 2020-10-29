Мать троих детей убила мужа и сожгла его тело в тандыре 

Жительница Турции подозревается в том, что застрелила пришедшего домой пьяным бывшего мужа, а его останки попыталась сжечь в тандыре. Об этом пишет Hürriyet.

По данным издания, 40-летняя мать троих детей развелась со своим 45-летним мужем Рамазаном Йылмазом, однако продолжала жить с ним под одной крышей. В ночь на 23 октября между бывшими супругами произошла ссора.

«Он пришел домой пьяный. Между нами вспыхнула ссора, и он наставил на меня ружье. Я схватилась за ствол и отвела оружие в сторону, в этот момент оно выстрелило», — рассказала женщина полицейским.

О том, что Рамазан Йылмаз умер, стало известно после того, как из Антальи к родителям вернулся старший сын. Он забеспокоился, что не может дозвониться до отца и вызвал полицию. Обгоревшие останки Рамазана были найдены в тандыре и отправлены на экспертизу.

Полиция допросила как бывшую жену мужчины, так и его 16-летнего сына, которого подозревают в том, что он помог матери попытаться скрыть следы преступления.

«Рамблер» писал, что ранее жительница США Эббиана Уильямс заподозрила своего бойфренда в измене, решила его наказать и подожгла дом, где жила его мать. В результате пожара погибли три человека.