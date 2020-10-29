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Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
Во французском Авиньоне полицейские застрелили человека при попытке нападения на людей с ножом. Мужчина размахивал холодным оружием перед прохожими и стражами порядка, выкрикивая при этом «Аллах Акбар». Инцидент снял на телефон один из его очевидцев. В итоге правоохранители были вынуждены открыть огонь по злоумышленнику. Он скончался на месте от полученных травм.
Ранее в Ницце было совершено нападение на прихожан храма Нотр-Дам, там жертвами резни стали три человека. Одна женщина была обезглавлена. Полицейские задержали нападавшего.
Происшествия , Видео , В мире
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