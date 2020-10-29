Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пьяный россиянин поджег дом с женой и тремя детьми внутри 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Пьяный россиянин поджег дом с женой и тремя детьми внутри
Фото: РИА Новости
В Котовске Тамбовской области местный житель поджег дом с женой и тремя детьми внутри и сбежал. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.
Инцидент произошел в ночь на четверг, 28 октября. 31-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой. После этого мужчина поджег свое жилище в двухквартирном доме и сбежал. Оставшиеся в квартире трое детей в возрасте 7, 10 и 12 лет получили ожоги различной степени тяжести, по данным Telegram-канала LIFE SHOT, от 30 до 40 процентов поверхности тела, у женщины — 60-70 процентов. Пострадавшие госпитализированы.
СУ СК по Тамбовской области
Сейчас мужчина находится в розыске. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Как пишет канал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ранее россиянин уже был судим по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Незаконное хранение наркотиков».
Ранее сообщалось, что в Пензенской области россиянин решил поджечь свою квартиру из-за ревности к жене, но вскоре огонь распространился и на соседскую жилплощадь. В итоге две квартиры сгорели дотла. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Последние новости
«Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group «Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group Описаны возможные варианты победы Трампа на президентских выборах Описаны возможные варианты победы Трампа на президентских выборах Путин признал проблему с производством вакцины от коронавируса Путин признал проблему с производством вакцины от коронавируса
Комментарии 24
Происшествия , СКР , МВД , Котовск , Тамбов , Тамбовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: мусульмане устроили митинг в центре Москвы
Пока вы не уснули: мусульмане устроили митинг в центре Москвы
Военные Азербайджана напали на россиян
Военные Азербайджана напали на россиян
Минаев матом обругал Екатерину Андрееву
Минаев матом обругал Екатерину Андрееву
Соседи Овсиенко забили тревогу
Соседи Овсиенко забили тревогу
Видео
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
00:48
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
Происшествия В мире
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
00:45
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
Происшествия
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение