Полицейские в Москве потеряли голову и руки

«В августе того же года сотрудники ОВД «Строгино» снова изъяли голову того же трупа. В декабре 2016 года кисти рук после проведения экспертизы в ГУ МВД передали сотрудникам ОВД «Строгино». Дальнейшее местонахождение частей тела неизвестно», — сообщил собеседник агентства.