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Федеральный судья найден мертвым в Ленобласти 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
Федеральный судья найден мертвым в Ленобласти
Фото: РИА Новости
В городе Гатчине найдено тело 59-летнего судьи Юрия Караваева с огнестрельным ранением. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает 47news.
По данным источников, тело судьи Гатчинского городского суда было обнаружено 28 октября в квартире дома на улице Изотова. Рядом с телом лежало ружье.
Следствие рассматривает разные версии, в том числе самоубийство. Известно, что у Караваева были серьезные проблемы со здоровьем — на протяжении двух лет он страдал онкологическим заболеванием, пишет «Лайф».
«Рамблер» писал, что ранее было обнаружено тело преподавательницы Санкт-Петербургского государственного технологического университета. У женщины была повреждена шея и отрезана фаланга пальца.
По версии следствия, предполагаемый убийца был в гостях у преподавательницы, задушил ее, а потом отрезал палец и унес вместе с телефоном, чтобы имитировать сетевую активность женщины и создать себе алиби.
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Происшествия , МВД , 47news.ru
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