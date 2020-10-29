Федеральный судья найден мертвым в Ленобласти 

По данным источников, тело судьи Гатчинского городского суда было обнаружено 28 октября в квартире дома на улице Изотова. Рядом с телом лежало ружье.

Следствие рассматривает разные версии, в том числе самоубийство. Известно, что у Караваева были серьезные проблемы со здоровьем — на протяжении двух лет он страдал онкологическим заболеванием, пишет «Лайф».

«Рамблер» писал, что ранее было обнаружено тело преподавательницы Санкт-Петербургского государственного технологического университета. У женщины была повреждена шея и отрезана фаланга пальца.

По версии следствия, предполагаемый убийца был в гостях у преподавательницы, задушил ее, а потом отрезал палец и унес вместе с телефоном, чтобы имитировать сетевую активность женщины и создать себе алиби.