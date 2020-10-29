В Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских, сообщают французские СМИ.

По предварительным данным, его застрелили. Других подробностей пока нет.

Ранее в четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Там трое погибли, несколько ранены. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По мнению мэра города Кристиана Эстрози мужчина повторял "Аллах акбар", что указывает на теракт.

Примерно в то же время в Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Последний получил легкие ранения, говорится в заявлении полиции провинции Мекка в социальной сети Twitter.

В четверг мусульмане отмечает день рождения пророка Мухаммеда, карикатуры на которого вызвали возмущение исламского мира.

Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал их на уроках.

Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.