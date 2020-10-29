Ещё
Далее:
Читайте также:
Мировые сериалы
Мировые сериалы Смотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Во Франции произошло второе нападение на людей за день 

РИА Новости 23 минуты назад
В Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских, сообщают французские СМИ.
По предварительным данным, его застрелили. Других подробностей пока нет.
Ранее в четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Там трое погибли, несколько ранены. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. По мнению мэра города Кристиана Эстрози мужчина повторял "Аллах акбар", что указывает на теракт.
Примерно в то же время в Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Последний получил легкие ранения, говорится в заявлении полиции провинции Мекка в социальной сети Twitter.
В четверг мусульмане отмечает день рождения пророка Мухаммеда, карикатуры на которого вызвали возмущение исламского мира.
Женщину обезглавили во Франции
Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал их на уроках.
Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.
Последние новости
Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Простой способ определить зараженного коронавирусом Простой способ определить зараженного коронавирусом Названы защищающие от коронавируса продукты Названы защищающие от коронавируса продукты
Комментарии 62
Происшествия , Видео , Кристиан Эстрози
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
Эрдоган указал Путину «красную черту» Турции на Кавказе
Эрдоган указал Путину «красную черту» Турции на Кавказе
Видео
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
00:39
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение